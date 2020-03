Italiensk shipping er hårdt mærket af virusudbrud

Det har store konsekvenser for italienske shippingselskaber, at Italien er hårdt mærket af udbruddet af coronavirus.

Ifølge landets maritime klynge i form af organisationen Assarmatori er der det sidste stykke tid sket en stor reduktion i aktiviteten i italienske havne. Derfor har man nu bedt landets regering om hjælp til at klare den nuværende situation, hvilket er sket på et møde i Rom i denne uge.

"Virkningerne af opbremsningen i handel med Kina vil kunne mærkes i foråret i havnene i det øvre Adriaterhav, fra Trieste til Venedig, som allerede har registreret et betydeligt fald i containerankomster," lyder det i en meddelelse fra tirsdag i denne uge.

Her uddybes det, at et længere udbrud af coronavirus vil have "alvorlige virkninger" både for krydstogter, hvor der ifølge organisationen er sket et fald på 50 pct. i bookinger, mens også transporten af fragtmængder er mærket.

Det nuværende fald i trafikken kan i sidste ende ramme den italienske stats indtægter, advarer Assarmatori. Det vil være tilfældet, hvis de italienske havne ender med at blive erstattet af udenlandske.

Blandt andet har organisationen efterspurgt en "udskydelse af den såkaldte anchorage-skat og enhver tillæg for varer på dækket". Det vil ifølge organistionen kunne opveje for den tabte konkurrenceevne som følge af faldet i skibe i havnene.

Italien er det land i Europa, der vurderes som være hårdest ramt af coronavirus, siden det brød ud i Kina og siden hen har spredt sig til en lang række lande verden over.

I Italien er over 3000 mennesker blevet smittet med virussset, og over 100 personer er omkommet.

