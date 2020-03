Maersk sætter gang i ny fase af aktietilbagekøb

A.P. Møller-Maersk sætter onsdag gang i en ny fase af koncernens aktietilbagekøbsprogram, som kan løbe op i en samlet værdi af 10 mia. kr.

Anden fase af programmet, der begyndte i slutningen af sidste år, er netop afsluttet, og samlet købte transport- og logistikkoncernen egne aktier for 3,3 mia. kr. i den fase. Det bragte Mærsks samlede ejerandel af egne A- og B-aktier op på 4,22 pct.

Det fremgår af en meddelelse til fondsbørsen onsdag morgen.

Onsdag tager selskabet hul på tredje fase af aktietilbagekøbsprogrammet. I den fase, som slutter den 24. juli i år, kan Mærsk samlet set købe aktier til en markedsværdi af 3,4 mia. kr.

Maersks aktietilbagekøbsprogram blev annonceret i maj sidste år, og formålet er at tilpasse koncernens kapitalstruktur, ligesom det skal være med til at sikre en afdækning af selskabets forpligtelser under de langsigtede incitamentsprogrammer.

Maersk-familiens holdingselskab, A.P. Møller Holding, vil beholde sin ejerandel i Maersk på 51,45 pct. af A-aktierne og 41,51 pct. af B-aktierne.

Derfor har holdingselskabet tidligere forpligtet sig til at deltage i aktietilbagekøbsprogrammet ved løbende at sælge aktier i Maersk-koncernen.

