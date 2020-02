Maersk-ansatte sendes hjem efter rejser til Norditalien og Sydkorea

A.P. Møller-Mærsk har onsdag indført en 14 dages periode med arbejde hjemmefra for ansatte, der har været i Sydkorea eller dele af Norditalien.

I Italien gælder det for rejser til regionerne Lombardiet, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte og Trentino Alto-Adige. Det oplyser A.P. Møller-Mærsk til Ritzau.

En lignende foranstaltning har været gældende for Maersk-ansatte, der har været i Kina, siden 28. januar.

Maersk understreger, at der endnu ikke er registreret tilfælde, hvor en Mærsk-ansat er smittet med coronavirus.

WHO kalder samtidig den pludselige stigning i antallet af smittede med coronavirus i lande som Italien, Iran og Sydkorea er "dybt bekymrende".Men virusset kan stadig inddæmmes og kan endnu ikke betegnes som en pandemi.

Sådan lyder vurderingen fra Tedros Adhanom Ghebreyesus, der er chef for Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

"At bruge ordet pandemi lemfældigt gavner ikke nogen. Det indebærer en væsentlig risiko i forhold til at forstærke unødvendig og ubegrundet frygt," siger han.

"Det vil måske også signalere, at vi ikke længere kan inddæmme virusset, hvilket ikke er sandt," tilføjer han.

Flere end 80.000 mennesker er blevet smittet med coronavirusset, der først blev registreret i den kinesiske Hubei-provins.

Langt de flest af de mere end 2600 mennesker, der foreløbig har mistet livet i forbindelse med udbruddet, er kinesere, men virusset er den seneste tid tilsyneladende blusset op i en række andre lande.

For første gang blev der tirsdag registreret flere nye tilfælde af smittede uden for Kinas grænser end på det kinesiske fastland, oplyser WHO.

I Italien er 12 bekræftet omkommet, efter at de er testet positive for virusset. Også Sydkorea og Iran er blandt de lande, som i disse dage kæmper for at inddæmme virusset.

