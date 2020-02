Analytiker om kursdyk hos Maersk: Usikkerhed om brændstofregning til kunder

Mærsk-aktien fik en flyvende start på handelsdagen, hvor aktien blev sendt op i kølvandet på offentliggørelsen af årsregnskabet for 2019.

Men efter selskabets telekonference er gassen langsomt gået af ballonen, og lidt efter klokken 13:30 falder Mærsk B-aktien 3,3 pct. til 8282 kr.

Ifølge Mikkel Emil Jensen, der er aktieanalytiker i Sydbank, og som følger selskabet tæt, er der formentlig flere forklaringer på aktiens reaktion.

Vi er også lykkes indtil nu med at give de omkostninger videre til kunderne. Indtil nu. Den diskussion er ikke ovre, da vi er midt i kontraktforhandlingssæsonen. Søren Skou, CEO, Maersk

"Siden telekonferencen startede, er aktien faldet stille og roligt, og det kan måske skyldes, at ledelsen ikke har formået at give den nødvendige ro omkring de usikkerheder, der er forbundet med selskabets formåen med at få sendt brændstofregningen hundrede procent videre til kunderne," forklarer han.

Ved årsskiftet trådte nye brændstofregler i kraft for rederierne. De nye regler betyder, at det ikke er tilladt for rederierne at udlede helt så meget svovl fra skibsbrændstof som tidligere.

Skou: Indtil nu er det lykkes

Rederierne kan vælge at gå to veje for at leve op til de nye regler: at installere scrubbere på skibene, eller at indkøbe brændstof med lavere svovlindhold, som dog er dyrere end det hidtil anvendte brændstof.

"Vi har arbejdet meget fokuseret på at få omkostningsdelen af det til at blive så lille som muligt. Vi har også installeret scrubbers, og samlet set har det virket ganske fornuftigt for os. Vi er også lykkes indtil nu med at give de omkostninger videre til kunderne. Indtil nu. Den diskussion er ikke ovre, da vi er midt i kontraktforhandlingssæsonen," sagde Søren Skou, adm. direktør, torsdag i forbindelse med et pressemøde.

Sydbanks analytiker understreger, at det formentlig er en del af forklaringen, men at generel usikkerhed om det nuværende coronavirusudbrud formentlig også har en finger med i spillet.

"Selv om der er mulighed for, at Mærsk kan indhente noget af det tabte i forbindelse med udbruddet af coronavirus, så er markedet stadigt usikkert på, hvad de egentlige effekter af virusset bliver."

"Der har markedsdeltagerne måske også svært ved at vide, hvor de skal stå, fordi de faktuelle effekter af coronavirus er stadig usikre, og det fremhævede Mærsk også på telekonferencen i dag," forklarer Mikkel Emil Jensen.

