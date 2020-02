Maersk køber amerikansk logistikforretning for 3,7 mia. kr.

A.P. Møller-Maersk har store ambitioner for sin logistikforretning, og flere gange har selskabet afsløret, at man derfor også godt kan forvente opkøb i den del.

Onsdag afslører selskabet et stort skridt i den retning, idet Maersk overtager amerikanske Performance Team, der har 24 lagerhuse i USA, hvorfra der distribueres varer inden for både detail, engros og e-handel.

Værdien af transaktionen er opgjort til 545 mio. dollar – svarende til 3,7 mia. kr., oplyser Maersk i en meddelelse.

For den pris får Maersk et selskab, der sidste år omsatte for 525 mio. dollar, mens driftsindtjeningen før af- og nedskrivninger (EBITDA) – renset for effekter af IFRS 16-reglerne – estimeres at have været 90 mio. dollar.

Performance Team har 2100 fuldtidsmedarbejdere og omkring 4000 medarbejdere ansat på deltid og til kontraktarbejde.

Mere end fordobler salg og kapacitet

Dermed får Mærsk mere end fordoblet sin egen lagerkapacitet og omsætning på det nordamerikanske logistikmarked.

Maersks egen lager- og distributionsforretning i Nordamerika har nemlig en omsætning på 406 mio. dollar, fortæller Maersk, der også sætter tal på arealet for lagerlokationerne.

Her har Performance Team omtrent 800.000 kvadratmeter, mens Mærsks eksisterende forretning sidder på 563.000 kvadratmeter.

Opkøbet passer dermed perfekt ind i Maersks overordnede strategi om at kunne tilbyde fragt af varer helt fra A til B - både over vand og til lands.

"Med dette opkøb investerer vi i driftsmæssige evner i særklasse for betydeligt at løfte vores eksisterende lager- og distributionstilbud," siger Vincent Clerc, der er direktør for Ocean & Logistics hos Maersk, i meddelelsen.

Transaktionen er betinget af de relevante myndigheders velsignelse, og Maersk regner med, at handlen kan lukkes den 1. april.

Indtil den endelige godkendelse er i land, vil de to selskaber fortsætte med at drive separate forretninger.

