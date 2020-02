Seaspan lægger mere til bundlinjen i 2019

Seaspan, der er en stor ejer af containerskibe, øgede sin bundlinje markant i 2019.

Det fremgår af en regnskabsmeddelelse fra selskabet, der har en flåde på 119 containerskibe, hvoraf man afventer leveringen af ét skib, med en kapacitet på "mere end 975.000 teu".

Senest var stort set hele flåden, 99,1 pct., i arbejde i fjerde kvartal. For året lød Seaspans flådeudnyttelse på 98,9 pct., hvilket er det højeste niveau på årsbasis siden 2014.

Trods en nedgang i omsætningen i fjerde kvartal kunne selskabet her notere en fremgang på nettoindtjeningen på 7,7 mio. dollar til 70,7 mio. dollar. For året som helhed bidrager til et nettooverskud på 439,1 mio. dollar, hvilket er 160,3 mio. dollar bedre end overskuddet på 278,8 mio. dollar i 2018.

I den forgangne periode har Seaspan blandt andet købt op af containerskibe, mens man droppede en aftale om at investere i selskabet Swiber Holdings.

Dertil fremhæver selskabet beslutningen om at etablere et nyt holdingselskab med navnet Atlas Corp, hvor Seaspan vil fortsætte som et helejet datterselskab. Bing Chen vil også stå i spidsen for det selskab, oplyser Seaspan.

"Den foreslåede holdingselskab-relaterede reorganisering om at forme Atlas Corp forventes at give os, som aktivforvaltere, et solidt grundlag til at styrke vores kernekompetencer via overtagelsen af APR Energy, mens vi forstærker vores engagement vores forpligtelse til containerindustrien og kunder," udtaler topchef Bing Chen i meddelelsen.

Han henviser til Seaspans overtagelse af selskabet APR, der ejer og driver en flåde af specialiserede aktiver som gasturbiner.

