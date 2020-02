Maersk-skib forsøgt angrebet af pirater i Guineabugten

Et Maersk-skib, der er under management af tyske BSM, er blevet angrebet af pirater ud for Nigeria.

Det kommunikationsselskab, der tager sig af sagen, ønsker ikke at oplyse over for ShippingWatch, hvorvidt angrebet fortsat er i gang. Men selskabet oplyser det følgende:

"Vi kan bekræfte, at to motorbåde sejlede mod det BSM-styrede skib Maersk Tema. Besætningen fulgte beredskabsprotokollen. BSM har rapporteret hændelsen til Guineas anti-piratrapportcenter og arbejder med alle relevante maritime myndigheder i regionen."

Ifølge sikkerhedsfirmaet Dryad Global er der tale om skibet Maersk Tema på 5.466 teu. Det er uklart, hvem der ejer skibet. Ifølge skibsdatabasen Vessels Value ejes det af selskabet OCM Luxembourg Park Holdings, som ejes af den amerikanske kapitalfond Oaktree Capital Management.

Hændelsen skulle være fundet sted 170 sømil sydvest for Bayelsa fredag morgen, og ifølge Dryad Global er der tale om to mænd, der kom ombord på skibet.

Maersk bekræfter hændelsen over for ShippingWatch, men ønsker ikke at tilføje yderligere på nuværende tidspunkt.

(Artiklen er løbende blevet opdateret med nye oplysninger, blandt andet ejerskabet af skibet. ShippingWatch har kl 15.30 forsøgt at få en status på hændelsen fra BSM samt PR-bureauet Navigate Response, der håndterer kommunikationen)

