Græsk skibsejer tror på styrket containermarked trods usikkerhed

Græske Danaos, der ejer containerskibe, kunne lægge mere til sin bundlinje i 2019, hvor selskabet blandt andet formåede at sænke sine omkostninger.

Når det kommer til markedet for containere, især for skibe større end 5.000 teu, så Danaos et styrket marked igennem 2019, hvor mængderne på alle vigtige handelsruter voksede.

Det nuværende fald i efterspørgsel bliver adresseret ved aflyste sejladser af linjerederier. Vi forventer dog, at denne dynamik er kortsigtet og resulterer i en stigende efterspørgsel, når forsyningskæder genoptages John Coustas, CEO, Danaos

Og selvom der er usikkerhed blandt andet som en konsekvens af handelskrigen mellem USA og Kina, samt senest med udbruddet af coronavirus, tror selskabet på en fortsat positiv trend i 2020.

"Uanset modvind på kort sigt, som relaterer sig til den hastigt udviklende situation i Kina, forbliver de langsigtede grundlæggende forhold intakte, og markedet vil fortsætte med at rebalancere sig gennem en kombination af moderat handelsvækst, langsommere flådetilvækst og en reduktion i skibes hastigheder på grund af de nye og igangværende miljøinitiativer," siger CEO John Coustas i regnskabet.

"Det nuværende fald i efterspørgsel bliver adresseret ved aflyste sejladser af linjerederier. Vi forventer dog, at denne dynamik er kortsigtet og resulterer i en stigende efterspørgsel, når forsyningskæder genoptages."

Hos analysehuset Alphaliner gik forventningen i sidste uge på, at virusudbruddet kan sænke den globale containervækst med 0,7 pct. i år.

Danaos fik senest i 2019 en justeret nettoindtjening på 148,7 mio. dollar, hvilket var 17,5 mio. dollar bedre end året før.

Fremgangen skyldes primært et fald i drifts- og finansomkostninger, hvilket opvejede for et fald i driftsindtægterne på 11,5 mio. dollar, uddyber selskabet.

Kigger man på bundlinjen efter skat, lød overskuddet på 131,3 mio. dollar mod et underskud på knap 33 mio. dollar i 2018.

I det forgangne kvartal bestod Danaos' flåde i snit af 55 containerskibe.

