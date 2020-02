Yang Ming-skib arresteret efter tab af containere i Australien

De maritime myndigheder i Australien har arresteret et skib fra Yang Ming, fordi rederiet ifølge myndighederne nægter at betale for oprydningen efter et uheld.

I juni 2018 tabte skibet YM Efficiency, som er ejet af Yang Ming, 81 containere i australsk farvand.

Rederiet har dog angiveligt afvist at betale for oprydningen, og derfor har Australian Maritime Safety Authority (AMSA) søndag arresteret søsterskibet YM Eternity.

"Hvis du forurener vores farvand og nægter at betale prisen for oprydningen, så vil vi holde dig ansvarlig. Vores hav skal ikke betale prisen for Yang Mings forurening – det skal Yang Ming," udtaler Mick Kenly, direktør i AMSA.

De australske myndigheder har indgået en aftale med bjærningsselskabet Ardent om at stå for oprydningen efter uheldet i sommeren 2018.

Indtil videre har man bjærget fem containere og fundet frem til yderligere 60, som skal bjærges.

Arbejdet ventes at begynde i marts og løbe op i 15 mio. dollar. Regningen kan dog købe op i 20 mio. dollar, fordi der fortsat mangler at blive lokaliseret 16 containere, skriver myndighederne i en meddelelse.

