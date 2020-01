Den danske handelsflåde voksede i 2019

Den danske handelsflåde fortsatte sit vokseværk i 2019, hvor flere skibe kom på dansk flag.

Ved årsskiftet til 2020 sejlede i alt 731 handelsskibe under Dannebrog, efter at der siden starten af januar 2019 har været en nettotilgang på 21 handelsskibe i de danske skibsregistre.

Målt på bruttotonnagen, altså den samlede kapacitet, voksede den danske handelsflåde med 4,8 pct. til 21,3 bruttoton.

Det giver Danmark tyngde som søfartsnation ude i verden og indflydelse på de store dagsordner, som skal løftes internationalt for skibsfarten ikke mindst på klimaområdet. Anne H. Steffensen, adm. direktør, Danske Rederier

Det fremgår af tal, som Danske Rederier har trukket for ShippingWatch. De dækker udviklingen i skibsregistrene DIS (Dansk International Skibsregister) og DAS (Skibsregistret).

For sidstnævnte register indgår kun færger i tallene, mens både militærskibe og fiskerbåde er fraregnet, da de ikke bliver anset for værende en del af handelsflåden.

Udviklingen i den danske handelsflåde. Kilde: Danske Rederier

Tilvæksten i 2019 kommer ovenpå et 2018, hvor den danske handelsflåde oplevede den største vækst nogensinde målt på bruttotonnage.

Ikke mindst som et resultat af A.P. Møller-Maersks indflagning af 19 skibe i DIS-registret fra opkøbet af Hamburg Süd.

Set på udviklingen for de enkelte skibsregistre i 2019 steg DIS-registret med 13 skibe til 619 skibe, mens DAS-registret steg til 112 skibe efter en nettotilgang på otte skibe, oplyser brancheorganisationen på baggrund af data fra IHS Seaweb.

Fremhæver politiske tiltag

Den danske handelsflåde er i dag verdens 12. største. Medregnes de skibe, som danske rederier opererer, og som altså kan være på andet flag end dansk, har Danmark verdens femtestørste handelsflåde.

I en kommentar til ShippingWatch fremhæver adm. direktør Anne H Steffensen politiske tiltag, der ifølge hende har gjort det mere attraktivt for rederier at flage skibe ind i Danmark.

Det tæller en fjernelse af registreringsafgiften, mens at DIS-ordningen i 2019 blev udvidet til også at tælle offshoreskibe.

"Jeg er rigtig godt tilfreds med, at rederierne kvitterer med at flage flere skibe ind. Det giver Danmark tyngde som søfartsnation ude i verden og indflydelse på de store dagsordner som skal løftes internationalt for skibsfarten ikke mindst på klimaområdet," lyder det fra Anne H. Steffensen i et skriftligt svar.

Torm er største nettoindflager

Produkttankrederiet Torm var ifølge tallene flittigst med at indflage skibe i 2019.

Målt på nettoindflagning, den samlede udvikling set på ind- og udflagninger, kom fem skibe fra produkttankrederiet på dansk flag i 2019.

Også Maersk Tankers, Ultranav og Navigare Capital Partners bidrog til væksten, både målt på antal og bruttotonnage.

I den anden ende af spektret har både Maersk og J. Lauritzen haft en nettoudflagning af tonnage i løbet af året, viser tallene.