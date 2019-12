Henriette Thygesen ser mange fordomme om Maersk

Der er "mange fordomme" om Maersk, hvor der er sket meget i de senere år både på diversitet og ligestilling.

Sådan lyder det fra det nyeste medlem af selskabets topledelse, Henriette Thygesen, i et interview med Berlingske. Svitzers topchef får fra 1. januar også ansvaret for divisionen Towage, Manufacturing & Others.

"Vi er et firma med en lang historik, men vores kultur har ændret sig meget over de år, som jeg har været i firmaet. Jeg er smadderglad for den udvikling, vi har set, og hvor der er kommet meget mere fokus på diversitet på alle områder. Det handler ikke kun om køn, men også om nationaliteter, siger Henriette Thygesen til Berlingske.

I Maersks topledelse på fem personer og med Søren Skou i spidsen bliver Henriette Thygesen den anden kvinde, da Carolina Dybeck Happe fortsat sidder som CFO.

Den svenske finansdirektør har dog opsagt sin stilling for at tiltræde som CFO for General Electric. Det er endnu uvist, præcist hvornår hun stopper i Maersk.

I oktober beskrev ShippingWatch i øvrigt, at Henriette Thygesen som CEO for Svitzer var én ud af blot to kvindelige topchefer blandt rederierne, der er medlem af Danske Rederier.

