Bimco: Laveste containervækst i flere år kan få betydning for brændstoftillæg

Containermarkedet har i årets første ni måneder oplevet den laveste volumenvækst i flere år. Det viser en analyse fra Bimco.

Indtil viderer i år er volumerne steget med 1 pct. Det er markant lavere end de to foregående år, hvor væksten var på hhv. 4 og 5 pct. Presset på containerrederierne kan ifølge Bimcos analytiker Peter Sand resultere i en mere indædt kamp om markedsandele mellem rederierne, som kan få betydning for, om rederierne indfører de såkaldte brændstoftillæg, BAF, over for kunderne.

"Bimco mener, at den lavere vækst i containervolumener gennem 2019 kan resultere i mere hensynsløs konkurrence blandt rederierne om containervolumener. Hvis rederier ender i en konkurrence, hvor de undergraver hinanden, falder sandsynligheden markant for implementering af BAF's," skriver Peter Sand i en analyse.

Brændstoftillæggene er særligt interessante, fordi containerrederierne til næste år bliver mødt af en milliardstor ekstraregning på brændstof. Det skyldes de nye svovlkrav fra IMO, som betyder, at skibe skal sejle på nye lavsvolvholdige brændstoffer. Brændstofferne er dog markant dyrere end de nuværende.

Containerrederierne har allerede varslet, at det er en ekstraregning, de ikke selv kan bære, og derfor vil de sende den videre til kunderne. Men ifølge Bimco er det langt fra nogen selvfølgelighed i et marked, der er under pres fra bl.a. handelskrig og global økonomisk usikkerhed.

"Redere, som håber på at sende omkostninger forbundet med regulering videre, kan få svært ved at gøre det, hvis de underliggende markedsforhold ikke er balancerede. Bimco understreger, at markedsforholdene må være i bedst mulig balance, hvis redere skal opretholde forhåbninger om at sende disse yderligere omkostninger videre," skriver Peter Sand.

De nye svovlkrav fra IMO træder i kraft 1. januar 2020.

