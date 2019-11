CMA CGM melder om succesfulde forsøg med biobrændsel

Et CMA CGM-skib har gennemført en succesfuld test, hvor skibet sejlede fra Nordeuropa til Asien på en blanding af konventionelle, fossile brændstoffer og et nyt biobrændstof.

Det oplyser rederiet sammen med selskabet GoodFuels, der står bag biobrændstoffet, samt Ikea, som er en del af testforsøget og programmet.

Forsøget blev foretaget på CMA CGM-skibet Alexander von Humboldt i september og oktober, hvor skibet foretog den oceangående sejlads fra Nordeuropa til Asien.

Forsøget kommer efter, at parterne i foråret testede biobrændstof på et andet containerskib med succes.

"Disse skelsættende forsøg giver den maritime sektor en vigtig demonstration af marine biobrændstofs skalerbarhed, bæredygtighed og tekniske overholdelse og bekræfter CMA CGM's førende rolle i energiovergangen i industrien," udtaler Xavier Leclercq, Vice President i CMA CGM, i meddelelsen.

Ifølge Goodfuels kan selskabets biobrændstoffer sænke skibes udledning af CO2 med 80-90 pct.

Forsøget blev foretaget som et led i programmet The GoodShipping Program, som er program for lasteejere med formålet at finde løsninger til at reducere udledningen af drivhusgasser.

Ifølge en opgørelse fra EU står shipping for 2-3 pct. af verdens udledning af CO2. Industrien arbejder i øjeblikket på at lægge en håndfast strategi på at nedbringe sin forurening via FN's internationale søfartsorganisation, IMO.

Hollændere vil lave test-raffinaderi for biobrændstof

CMA CGM vil teste biobrændsel med Ikea