Containerrederiet Eimskip tjente flere penge i tredje kvartal, selv om omsætningen faldt i forhold til samme periode af sidste år.

Nettoindtjeningen er steget til 7 mio. euro fra 6,2 mio. euro. Der er også fremgang i bruttofortjenesten, som lander på 22,7 mio. euro mod 17,6 mio. euro i den sammenlignelige periode af 2018.

Resultaterne er lavet på baggrund af en omsætning på 172,5 mio. euro, som er faldet med cirka 10 mio. euro.

Det islandske rederi, som også dækker over logistikaktiviteter, giver ingen nærmere forklaring på tallene.

Det fremgår dog af en note i regnskabet, at containerforretningen er i et lille minus for hele 2019, men logisitikforretningen kører med overskud. Den samlede bundlinje for hele forretningen i de første ni måneder af 2019 lyder på 7,1 mio. euro.

Eimskip er siden 2013 blevet efterforsket af de islandske konkurrencemyndigheder for et påstået kartel med konkurrenten Samskip. Eimskip mener, at sagen er ulovlig og forsøger for tiden at få den afvist ved domstole i Island.

Efterforskningen har endnu ikke haft noget indflydelse på finanserne, skriver Eimskip i regnskabet for tredje kvartal af 2019.

