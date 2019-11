Zim leverede overskud i tredje kvartal

Et af verdens største containerrederier, israelske Zim, leverede fremgang flere steder i tredje kvartal af 2019.

På bundlinjen gik det israelske rederi fra et minus på 6,6 mio. dollar i tredje kvartal af 2018 til et plus på 5 mio. dollar i årets tredje kvartal, viser virksomhedens regnskab for perioden.

Zim fik også løftet kvartalsomsætningen til 842 mio. dollar mod 840,7 mio. dollar i samme periode af 2018.

"På trods af de udfordrende markedsforhold fortsatte Zim med at forbedre resultaterne i 3. kvartal, som det gjorde i hele 2019," udtaler topchef Eli Glickman i forbindelse med regnskabet.

Zim har et samarbejde med Maersk og MSC, også kaldet 2M-alliancen, og Eli Glickman peger også på samarbejdet som en vigtig grund til, at Zim har forbedret resultataterne.

"Mens udfordringerne på markedet bliver ved, opnår vi fordele ved vores globale strategiske samarbejde og vores kundefokus, gør det muligt for os at forfølge vores mål og styrke vores position," lyder det fra Eli Glickman.

For årets første ni måneder har Zim fortsat underskud. Det ligger på 14,2 mio. dollar, hvilket dog er en markant forbedring ift. samme periode sidste år, hvor det lå på 73,9 mio. dollar.

