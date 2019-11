Højesteretsdom: Ophugning var ulovlig

Ophugning i Bangladesh af den flydende olieplatform North Sea Producer, som tidligere var et Maersk-tankskib under navnet "Dagmar Maersk", var ulovlig.

Det har en dom fra højesteret i Bangladesh afgjort, skriver NGO Shipbreaking Platform i en pressemeddelelse, hvor det også oplyses, at sagen var anlagt af Bangladesh Environmental Lawyers Association (BELA).

Tankskibet var delvist ejet af Maersk og det brasilanske firma Odebrecht, og sagen handler om, at North Sea Producer i 2016 blev solgt til en mellemhandler, GMS, der afskibede det til værftet Janata Steel i Chittagong i Bangladesh.

North Sea Producer fik målt et højere radioaktivt niveau, end det var tilladt.

Ifølge EU-reglerne er det ulovligt at eksportere farligt affald - men selve handlen med GMS var sat op, så det virkede som om, at skibet ville fortsætte med at blive drevet i Nigeria. På den måde kunne skibet få lov at forlade britisk farvand.

I virkeligheden blev North Sea Producer dog sejlet til Chittagong i Bangladesh, hvor det blev ophugget. Det er den falske dokumentation, BELA nu har fået højesterets ord for.

"At fremlægge forfalsket dokumentation for at omgå eksisterende eksportforbud for affald er en kriminel handling i Europa og internationalt. Maersk og Odebrecht var bekendte med GMS 'berygtede handel med affaldsskibe," lyder det fra direktør og stifter af NGO Shipbreaking Platform, Ingvild Jenssen, i pressemeddelelsen.

Hun tilskønner samtidig til, at de britiske myndigheder kigger på sagen.

"Vi kræver, at myndighederne i Storbrittanien følger trop og drager alle de involverede parter til ansvar," udtaler Ingvild Jenssen.

