Skou overvejer ændring af ledelsesstruktur efter Tofts skifte til MSC

Søren Skou mister sin højre hånd Søren Toft til konkurrenten og samarbejdspartneren MSC, og det får Maersk-topchefen til at overveje, om det er en anledning til at ændre på ledelsesstrukturen i Maersk.

"Jeg benytter lejligheden til at overveje, hvad vi skal gøre. Vi har massevis af gode kandidater til det job. Men vi kan også overveje at lave en lille smule om på vores struktur. Det vil vi tage en beslutning om," siger Søren Skou på et pressemøde i Maersk, hvor han præsenterer Maersks regnskab for tredje kvartal.

ShippingWatch kunne i dag afsløre, at Søren Toft skal være CEO i MSC.

Nyheden kommer, efter at Maersk tidligere på ugen meddelte, at Søren Toft stopper som driftsdirektør i rederiet omgående for at forfølge "en anden mulighed uden for virksomheden".

Maersk har tidligere oplyst, at Søren Tofts opgaver som driftsdirektør midlertidigt overtages af Søren Skou.

I Maersk har Søren Toft blandt andet stået i spidsen for samarbejdet mellem Maersk og MSC i 2M-alliancen, ligesom han var arkitekten bag Maersks milliardkøb af Hamburg Süd.

Men Søren Skou forventer ikke, at Søren Tofts skifte til MSC får betydning for de to rederiers samarbejde i 2M-alliancen.

"Vi har et langvarigt samarbejde med MSC, som løber i yderligere fem år. Det er et samarbejde, som har været særdeles givtigt for os med de produkter, vi kan sælge til kunder, og de omkostninger, vi sparer. Jeg forventer, at det samarbejde vil fortsætte på god og professionel vis over de næste fem år," siger Søren Skou.

MSC ønsker ikke at kommentere oplysningen om, at Søren Toft bliver rederiets nye adm. direktør. Søren Toft har heller ikke selv bekræftet skiftet.

Ikke vigtigst at være nummer et

Med Søren Tofts skifte til MSC må Søren Skou samtidig se sin højre hånd skifte til et rederi, som for alvor er begyndt at puste Maersk i nakken, når det kommer til, hvor mange containere de hver især er i stand til at transportere.

Ifølge den seneste opgørelse fra Alphaliner har Maersk i dag en samlet flåde af ejede og lejede containerskibe, der har plads til 4.172.073 stk. 20 fods containere, mens MSC ligger på andenpladsen med 3.671.496 containere.

Søren Toft har forladt Maersk efter 25 år. Fremover skal han være adm. direktør i MSC, erfarer ShippingWatch. Foto: Global Maritime Forum

Men da Maersk kun har bestilt skibe med en samlet kapacitet på 45.476 containere, og MSC afventer leveringer inden for de næste par år med plads til 305.352 containere, er forskellen ved at snævre sig ind til 291.000 i 2021.

Titlen som verdens største containerrederi er dog ikke vigtig for Søren Skou og Maersk.

"For mig er det ikke vigtigst under alle omstændigheder at være nummer et. For mig er det vigtigst at have velindtjenende forretning," siger han.

Flere profiler har forladt Maersk

Søren Tofts farvel til Maersk er det mest opsigtsvækkedende i en række af profiler, som har forladt rederiet i de senere år.

Blandt de øvrige profiler, der er stoppet i rederiet, kan nævnes tidliger CFO Jacob Stausholm, netværkschef Anders Boesnæs, der forlod rederiet så sent som i august i år og Stephen Schuelers, som måtte forlade Maersk Line i 2015, mens Søren Skou var øverste chef for linjerederiet.

Kigger man på Maersks allerøverste ledelsesgruppe, Exectutive Board, er der efter Tofts opsigelse nu kun to tilbage fra Skous gamle netværk i linjerederiet. Nemlig APM Terminals CEO Morten Engelstoft og Executive Vice President Vincent Clerc.

Med Søren Tofts afsked består Maersks direktion nu af adm. direktør Søren Skou, finansdirektør Carolina Dybeck Happe, kommerciel direktør Vincent Clerc og Morten Engelstoft, som er adm. direktør i APM Terminals.

Søren Toft kom til Maersk i 1994. Han har beklædt flere stillinger i både hovedsædet på Esplanaden, i Tyskland og Indonesien, inden han i 2014 blev udnævnt som driftsdirektør i Maersk Line.

I 2017 blev han en del af direktionen indtil mandag i denne uge, hvor han valgte at stoppe i rederiet med omgående virkning.

