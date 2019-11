Nils Smedegaard Andersen får toppost i udenlandsk gigant

Den tidligere Maersk-direktør Nils Smedegaard Andersen er blevet udpeget som bestyrelsesformand for den britisk-hollandske koncern Unilever, der står bag en lang række varer i supermarkederne som Knorr og Magnum.

Det oplyser Unilever i en pressemeddelelse.

Unilever har 155.000 ansatte på verdensplan og havde sidste år en omsætning på knap 400 mia. kr.

Unilever har også kendte mærker som Dove og Rexona til badeværelset og vaskemidlet Biotex i folden. Ifølge selskabet selv bruger 2,5 milliarder mennesker hver dag et produkt fra Unilever.

Den 61-årige Nils Smedegaard Andersen har været en del af bestyrelsen i Unilever siden 2015.

Den nuværende formand for Unilever, Marijn Dekkers, stopper for at fokusere på investeringsfirmaet Novalis LifeSciences, som han selv har stiftet.

"Jeg er meget stolt af at blive spurgt om at efterfølge Marijn, og jeg ser frem til at fortsætte arbejdet med bestyrelsen og ledelsen i Unilever for at sikre virksomhedens fremtidige vækst," siger Nils Smedegaard Andersen i pressemeddelelsen.

Med sin nye post står Nils Smedegaard Andersen til en massiv lønforhøjelse. Han fik sidste år omtrent en mio. kr. for sin post i bestyrelsen.

Bestyrelsesformanden i Unilever bliver aflønnet med omtrent seks mio. kr. om året, viser selskabets regnskaber.

Nils Smedegaard Andersen var i ni år øverste direktør for Maersk. Han blev fyret i 2016. Inden da var han fra 2001 til 2007 direktør for Carlsberg.

I tiden efter Maersk har han forfulgt en bestyrelseskarriere. Han er i øjeblikket formand for den hollandske kemivirksomhed Akzo Nobel og er medlem af bestyrelsen i oliegiganten BP.

Desuden er han formand for Salling Group, der ejer blandt andet Føtex, Bilka og Netto.

Som følge af sin nye post hos Unilever stopper han dog både hos BP og Salling Group.

