Analytikere om Tofts afgang: Maersk bør finde afløser hurtigt

Mandag valgte Søren Toft, driftsdirektør i Maersk Line, at sige sin stilling op, da han har fået nyt job som adm. direktør et indtil videre ukendt sted. Hans afgang efterlader et tomrum i ledelsen af containerrederiet, skriver Børsen.

Det skyldes nemlig, at Søren Toft selv for blot få måneder siden fyrede den mangeårige netværkschef i Maersk Line, Anders Boenæs, og dermed er der på kort tid forsvundet mere end 50 års Mærsk-erfaring fra toppen.

"Det er klart, at hvis der opstår en periode med et langvarigt ledelsesmæssigt vakuum, kommer Søren Skou til at have hænderne fulde. Derfor vil det være fordelagtigt at finde en afløser så hurtigt som muligt, siger aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen, Sydbank, til Børsen.

Søren Skou, der er koncernchef i A.P.Møller-Mærsk overdrog den daglige ledelse i Maersk Line til Søren Toft, da han i sin tid blev forfremmet efter Nils Smedegaard Andersens afgang.

Hos Handelsbanken er analytiker Frans Høyer enig i det. Han fremhæver, at det er helt nede i maskinrummet, at der skal fyldes på med ledelseskapacitet.

"Jeg tror meget vel, at løsningen kan blive intern rekruttering, også fordi en anden løsning vil tage længere tid."

