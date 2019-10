Asien/Europa-rater steg i denne uge

Spotpriserne på containerfragt fra Asien og ud i verden steg i denne uge. Det viser en opgørelse fra Shanghai Shipping Exchange, der opgør rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI).

For de tunge ruter mellem Asien og Nordeuropa, der vejer 20 pct. i indekset, var stigningen på 16,2 pct. Her steg spotprisen 94 dollar til 674 dollar per tyvefodscontainer (teu).

Det samlede rateindeks – SCFI – steg med 6,5 pct.

Indekset sammensættes på baggrund af straksprisen på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden.