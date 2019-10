Forsker: Klimavenlige brændstoffer er nødvendige for at skære i CO-udledningen

Forskere peger på, at klimavenlige brændstoffer til skibsfarten er afgørende, hvis CO2-udledningen skal bremses. Derfor er det positivt, at Mærsk har udpeget tre miljøvenlige brændstoffer som alternativ til den nuværende bunkerolie.

Det skriver Berlingske.

Ifølge Mærsk står den samlede shippingbranche i dag for 2-3 pct. af verdens udledning af drivhusgasser.

"Der er dele af transportsektoren, som ikke kommer til at kunne være på strøm foreløbig, og derfor er vi nødt til at få nogle klimavenlige, bæredygtige brændstoffer på banen. Ellers er det fuldstændig urealistisk at nå i mål med at skære af CO-udledningerne, som der er behov for," siger Jesper Ahrenfeldt, seniorforsker i bioenergi på DTU, til Berlingske.

DTU-forskeren vil ikke fastlægge, hvilke teknologier der vil gavne mest. Det afhænger blandt andet af anvendelsen, konkurrencen og de politiske rammebetingelser, lyder det.

Maersk har udvalgt tre brændstoffer for fremtiden – men der kan være outsidere

Klimaminister vil afvente analyse om olieudvinding i Nordsøen