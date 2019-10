Maersk har udvalgt tre brændstoffer for fremtiden – men der kan være outsidere

Verdens største containerrederi Maersk har udvalgt tre typer af skibsbrændstof for fremtiden.

I et interview med Berlingske peger koncernens miljøchef på tre grønne alternativer til den nuværende bunkerolie.

"Vi anser de her tre (ethanol, biogas og ammoniak, red.) som de mest oplagte, og det er dem, som vi nu bruger det meste af vores tid på. Men der kan komme nogle dark horses op, og det er for tidligt at lukke helt ned for dem, som lige nu virker mindre sandsynlige," siger John Kornerup-Bang, som er head of sustainability hos Maersk.

Maersk har sat sig et mål om at blive CO2-neutral i 2050 og har tidligere udelukket, at det kan nås ved at bruge olie og lng som brændstof til flåden af containerskibe.

Vi anser de her tre (ethanol, biogas og ammoniak, red.) som de mest oplagte, og det er dem, som vi nu bruger det meste af vores tid på John Kornerup-Bang, miljøchef, Maersk

"Vi vil ikke tillade os selv at brænde fossile brændsler af, som f.eks. LNG, og så opveje for emissionerne ved at købe kvoter i eksempelvis skovrejsningsprojekter," sagde John Kornerup-Bang i et interview med ShippingWatch i marts.

Han udpegede han også biobrændstof som et muligt alternativ.

"I vores strategi holder vi muligheden åben for at anvende biobrændstof, som vil udlede CO2 ombord på skibet, men som er en del af den naturlige carbon-cyklus, og dermed kan vi være neutrale. Det skal vi så være, og det skal man så certificere," lød det fra Maersk-gruppens chefrådgiver på klima.

Maersk om ambitiøs CO2-plan: Vi risikerer at brænde fingrene uden politisk handling

Maersks klimastrategi udelukker både olie og LNG