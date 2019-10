Analytiker om Maersk-opjustering: Vidner om god start på optimering af Ocean

A.P. Møller-Maersk navigerer i et svært marked, men mandag eftermiddag overraskede selskabet alligevel med en opjustering af forventningerne til 2019.

Det skyldes blandt andet em bedre kapacitetsudnyttelse i Ocean-forretningen, og det vidner ifølge Mikkel Emil Jensen, der er aktieanalytiker hos Sydbank, om tilpasningsdygtighed fra selskabets side.

Og der kan være endnu mere i vente på den front:

"Selskabets forventning om at blive mere profittabel inden for Ocean er i sin spæde start. Det er stadig et langt træk, som man tydeligvis er kommet godt i gang med, og som man over de kommende år vil kunne levere på," siger han til Ritzau Finans.

"Det er også nødvendigt i et marked, hvor efterspørgslen er afmattende. Det er et område, de kan kompensere for den lavere vækst i markedet," vurderer han.

Mærsk forventer nu at nå et driftsresultat (EBITDA) på 5,4-5,8 mia. dollar i 2019, efter at årets første ni måneder har givet et driftsresultat på 4,2 mio. dollar.

Tidligere var forventningen et resultat omkring 5 mia. dollar. Forventningen til årets investeringer (CAPEX) fastholdes på 2,2 mia. dollar.

Opjustering tager toppen af spænding om regnskab

I forbindelse med opjusteringen har Mærsk offentliggjort et par regnskabstal for årets tredje kvartal, hvor omsætningen faldt til 10.055 mio. dollar fra 10.077 mio. dollar samme periode af 2018.

"Omsætningen flugter med mine forventninger, men EBITDA er noget højere. Det er primært drevet af færre omkostninger per fragtet enhed, og det er positivt i en periode, hvor det er svært at hente fremgang i den globale markedsvækst," lyder det fra Mikkel Emil Jensen.

I perioden løftede Mærsk sit driftsresultat (EBITDA) til 1656 mio. dollar fra 1111 mio. dollar samme periode sidste år.

Analytikere og investorer får indblik i resten af regnskabstallene for perioden, når Mærsk 15. november offentliggør hele regnskabet.

"Toppen af spændingen er taget ud af regnskabet, men det er altid spændende at få lidt mere kolorit på aktivitetsniveauet og forventningerne til fremtiden," lyder det fra Mikkel Emil Jensen.

Opjusteringen har sendt Mærsk-aktierne til tops i C25-indekset. B-aktien stiger mandag eftermiddag 7,4 pct. til 8558 kr. Inden nyheden steg den 2,1 pct.

Maersk opjusterer forventninger efter fremgang i kerneforretning