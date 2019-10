Havnekoncern melder sig ind i Mærsks blockchain-platform

Torsdag fik Tradelens, der er blockchain-samarbejdet startet af Mærsk og IBM, endnu en skalp i bæltet, da Global Container Terminals (GTC) fra Canada meldte sig ind i samarbejdet.

Det skriver Tradelens i en meddelelse.

GTC ejer og driver fire store containerterminaler på Nordamerikas kyster. Terminalerne ligger således med to styk i Vancouver i Canada samt i New York og i New Jersey i USA.

"Da konkurrencen fra andre havne tager til, og kundernes krav intensiveres, er vi nødsaget til at aktivere enhver løsning for at øge fragthastigheden gennem vore terminaler og forbedre vores præstationer," siger Doron Grosman, adm. direktør i GTC, i pressemeddelelsen.

Tradelens skal hjælpe virksomheder med at flytte og spore gods digitalt på tværs af internationale grænser, og samtidig skal Tradelens give aktørerne mulighed for at dele information og samarbejde på tværs af leverandørkæden i shippingindustrien.