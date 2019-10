Containerrater mellem Asien og Europa holder sig stabile

Spotpriserne på containerfragt fra Asien og ud i verden steg i denne uge, viser en frisk opgørelse fra Shanghai Shipping Exchange, der opgør rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI).

For de tunge ruter mellem Asien og Europa, der vejer 20 pct. i indekset, og som er de væsentligste for Mærsks containerforretning, faldt spotpriserne dog blot marginale 0,2 pct. til 580 dollar per tyvefodscontainer (teu). Det svarer til et fald på 1 dollar per teu.

Men det samlede rateindeks - SCFI - steg dog over den seneste uge med 4,3 pct.

Indekset sammensættes på baggrund af straksprisen på fragt af varer fra Shanghai til 15 destinationer i verden.

Faldet i Asien/Europa-raterne var det ottende på stribe, mens det samlede SCFI udskiftede forrige uges fald med en stigning.

