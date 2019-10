IMF skruer ned: Venter laveste vækst i verden siden finanskrisen

Udsigterne for verdensøkonomien er ikke helt så gode som tidligere, og særligt handelskrigen mellem Kina og USA mudrer billedet, da striden skaber usikkerhed om virksomhedernes investeringer.

Sådan lyder det i en prognose fra Den Internationale Valutafond, IMF, der forventer en vækst i verdensøkonomien på 3 pct. i år, hvilket vil være den laveste vækst siden årene omkring finanskrisen i 2008-2009, hvis det holder stik.

Prognosen er en nedjustering fra IMF's prognose i juli, der lød på en vækst på 3,2 pct.

"Den dæmpede vækst er en konsekvens af stigende handelsbarrierer og øget usikkerhed omkring handel og geopolitik," skriver IMF, der også nævner andre forhold som lav vækst i produktiviteten og en aldrende befolkning i flere lande.

For de store økonomier ser det skidt ud i Tyskland, Danmarks største handelspartner, hvor væksten ventes at være på 0,5 pct. i år. Det er et fald på 0,2 pct.point fra prognosen i juli. Tysk økonomi er blandt andet ramt af en svag udvikling i bilbranchen, hvor Tyskland har en stor industri. Prognosen for den tyske vækst i 2020 er skåret 0,5 pct.point til 1,2 pct. vækst.

For 2020 venter IMF en vækst på 3,4 pct., hvilket hænger sammen med en forventning om bedre takter i lande som Brasilien, Mexico, Rusland og Tyrkiet.

Ny IMF-chef ser "synkroniseret tilbagegang" i verdensøkonomien

Drewry sænker forventningerne til containermarkedet