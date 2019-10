Rater mellem Asien og Europa falder igen efter helligdage

Spotpriserne på containerfragt fra Asien og ud i verden faldt igen over de seneste to uger, viser en frisk opgørelse fra Shanghai Shipping Exchange, der opgør rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI).

For de tunge ruter mellem Asien og Nordeuropa, der vejer 20 pct. i indekset, var faldet over de seneste to uger på 2 pct. til 581 dollar per tyvefodscontainer (teu). Det svarer til et fald på 12 dollar per teu.

Indekset opgøres normalt hver uge, men blev ikke beregnet i sidste uge på grund af kinesiske helligdage.

Det samlede rateindeks - SCFI - faldt over de to uger samlet set med 1 pct.

Indekset sammensættes på baggrund af straksprisen på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden.

Faldet i Asien/Europa-raterne var det syvende på stribe, og raterne her er nu 21 pct. lavere end på samme tidspunkt sidste år.

Det samlede SCFI faldt for femte gang i træk. Indekset ligger 17,8 pct. lavere end på samme tidspunkt af 2018.

