Digitaliseringen har skiftet gear i containerindustrien

Digitaliseringen inden for containerindustrien er ikke længere et spørgsmål om at "prøve noget nyt af", men er i høj grad gået ind i den næste fase, hvor den digitale ændring begynder at vinde stærkt fodfæste i industrien.

Det mener CEO og partner i Seaintelligence Consulting, Lars Jensen, som har trukket tal ud for, hvordan flere af de mere iøjnefaldende projekter har klaret sig.

Den digitale ændring i industrien har vundet et stærkt fodfæste. Lars Jensen, CEO og partner, Seaintelligence Consulting

Et af dem er Hapag-Lloyds digitale bookingplatform Quick Quote, som i fjerde kvartal sidste år stod for seks pct. af bestillingerne fra kunderne. Rederiet har oplyst, at tallet nu er oppe på ni pct. på ugeplan.

Set i forhold til de mængder af containere, rederiet har offentliggjort i andet kvartal i år, vil det svare til 21.000 teu om ugen, eller rundt regnet en million containere om året. I årsrapporten for 2018 var målet, at 15 pct. af den totale mængde af containere skulle bookes digitalt inden 2023.

Ved konferencen Ship Tech 2019, som afholdes i København den 11. november, er Hapag-Lloyds managing director for it Martin Gnass blandt de talere, der skal fortælle om rederiets resultater og ambitioner inden for digitalisering og automatisering i den maritime industri.

Programmet for hele konferencen, der arrangeres af ShippingWatch i samarbejde med Relevent, kan findes her.

Kontainers vil ramme 1 mio. bookinger

Kontainers, der har sin egen platform, som rederier og speditører benytter sig af, oplyser, at selskabet havde 320.000 bookninger gennem systemet i 2018, et mål om 710.000 bookninger for hele 2019 og et mål om at komme op over en million bookninger næste år.

Det var også, hvad Kontainers CEO Graham Parker fortalte til ShippingWatch i juli.

"Vi vil nå en million bookinger fra vores enterprise-kunder næste år," lød det.

Kontainers' ambition er, at Enterprise-produktet skal være at finde hos de 50 største rederier og speditører i løbet af de kommende år, mens det seneste og billigere produkt Kontainers Edge skal ud til tusindvis af speditører.

Lige nu bruger mere end 25 pct. af de tyve største transportselskaber selskabets løsninger, mens flere er i "fremskredne" overvejelser.

Modsat selskaber som Flexport, Freighthub og Renesa, der hver især har rejst over 100 mio. dollar, har Kontainers takket nej til venturekapital og lever i stedet af sin egen indtjening.

Lars Jensen nævner også New York Shipping Exchange (NYSHEX) som et andet eksempel på, at de nye digitale initiativer begynder at fremlægge overbevisende tal.

NYSHEX, der bl.a. har rederier som Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM, MOL og OOCL med i investorkredsen, fungerer som et digitalt bindeled mellem redere og afskibere.

I 2018 var der indgået 19.000 teu. via NYSHEX, i år er forventningen at det bliver 82.000. Og næste år regner man med, at det kommer op på 428.000 teu.

Har fået et "stærkt fodfæste"

Endelig har Lars Jensen kigget på Cogoport, som ligeledes er en online-handelsplatform, der har meddelt, at man i de to år frem til udgangen af 2019 og altså inkl. forventningerne til resten af året, har haft bookninger af omkring 250.000 containere, eller hvad der svarer til cirka 300.000 teu.

Flexport oplyser ikke eksakte tal for antal containere men har bekræftet omsætningen i 2018 på 414 mio. dollars.

"Man kan ikke påstå, at digitaliseringen har bidt sig fast blandt alle aktører på området, for det har det ikke, men det viser, at nogle at spillerne ikke længere blot kan anses som små digitale eksperimenter længere. Derimod er de eksempler på, at den digitale ændring i industrien har vundet et stærkt fodfæste," siger Lars Jensen i en kommentar.

Lars Jensen er i øvrigt rådgiver for både NYSHEX og Kontainers, men oplyser, at der er tale om tal, som de to selskaber har oplyst og bekræftet.

Blockchain-pioner trækker stikket på containerplatform – flere kan følge efter

ABB forventer "enorm vækst" for digital satsning