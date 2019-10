Rotterdam Havn lancerer produkt til sporing af containere

Rotterdam Havn lancerer et nyt produkt, som gør det muligt for afskibere og speditører at spore containere.

Havnen lancerer i dag det digitale produkt Boxinsider, som er en app, som kan tracke containere og blandt andet estimere, hvordan de forventes at ankomme eller blive afskibet. Samtidig vil appen alarmere brugerne om forsinkelser.

"Når jeg bestiller en bog online, kan jeg nærmest følge pakken live. Med Boxinsider præsenterer vi nu en lignende løsning for containere. Ved at udvikle digitale applikationer gør vi vores havn endnu mere effektiv, sikker og mere pålidelig," udtaler CEO i Rotterdam Havn, Allard Castelein, i en meddelelse.

Boxinsider fungerer ifølge Rotterdam Havn både som en selvstændig app, men kan også integreres med eksisterende løsninger.

Skou vil have leverandører med på Tradelens: "Basalt set kan vi tvinge dem"

Dansk startup skal levere gps-løsning til Hapag-Lloyd