ONE-skib er kollideret med kemikalietanker

(Opdateret 27. september kl. 13:55, hvor ONE bekræfter kollissionen over for ShippingWatch.)

Et containerskib fra ONE er kollideret med et kemikalietankskib, som sejler under tyrkisk flag, nær havnen Perama ved Piræus i det sydlige Grækenland.

Det bekræfter ONE over for ShippingWatch. Kollissionen fandt ifølge rederiet nærmere bestemt sted torsdag eftermiddag omkring kl. 14:09 lokal tid.

"Der er ingen meldinger om forurening fra MV One Blue Jay, og vi kan bekræfte, at vores besætning er i sikkerhed," skriver ONE til ShippingWatch og uddyber, at skibet lige nu ligger til kajs ved havnen i Permana, mens undersøgelser pågår.

Skibet, som er chartret af det japanske rederi, har en kapacitet på 14.000 teu og havde ifølge Lloyds' List 23 besætningsmedlemmer ombord. Mediet rapporterer også om, at der var 13 ombord på det tyrkiske skib Gunece, som lige nu bliver holdt under observation af slæbebåde.

Ifølge mediet Tradewinds er der to tilskadekomne i forbindelse med ulykken.

Der er endnu ikke observeret noget oliespild fra kemikalietankeren trods sammenstødet.

