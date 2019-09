Containerrater falder for femte uge i træk

Spotpriserne på containerfragt fra Asien til Europa faldt også i denne uge, viser de seneste data fra Shanghai Shipping Exchange.

Det er nu femte uge i træk med faldende spotpriser på Asien/Europa-ruterne.

Raterne på Asien/Europa-ruterne faldt i denne uge med 5,2 pct. til 639 dollar per tyvefodscontainer (teu). Det svarer til et fald på 35 dollar per teu.

I løbet af de seneste fem uger er raterne på ruten faldet samlet 21 pct.

Det samlede rateindeks for containerfragt fra Shanghai Shipping Exchange, Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), faldt i denne uge i øvrigt samlet set med 4,1 pct.

Indekset sammensættes på baggrund af straksprisen på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden. Ruterne til Europa vejer samlet set 20 pct. i indekset.

