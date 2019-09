Navigare køber to containerskibe med pensionspenge

Navigare Capital Partners, som forvalter en shippingfond med penge fra danske pensionskasse, har købt to containerskibe til sin shippingfond.

Der er tale om skibene Southampton Express og Rome Express. Ifølge Vessels Value er sælgeren tyske Peter Döhle Schiffahrts, mens den samlede markedsværdi er opgjort til knap 185 mio. dollar.

Skibene er bygget i henholdsvis 2011 og 2010 af Samsung Heavy Industries i Sydkorea. De har en kapacitet på 13.400 teu hver.

Navigare Capital Partners dækker nu over en flåde på seks containerskibe, seks tankskibe, tre tørlastskibe og en LNG-nybygning.

Navigare Capital blev stiftet i marts 2017 og har til formål at investere langsigtet i skibe på tværs af shippingsegmenterne.

Selskabet er ejet af en kreds af fem partnere, hvor topchefen i A.P. Møller Holding, Robert Mærsk Uggla, sidder på den største bid.

Indtil videre er der oprettet en fond Maritime Investment Fund I med 450 mio. dollars, som er stillet til rådighed af pensionskasserne Pension Danmark, Danica Pension og Lægernes Pension, mens partnerne også har investeret et mindre beløb.

I februar 2019 fortalte investeringsselskabets topchef Henrik Ramskov, at man er i færd med at oprette en ny fond. Selskabet har da også oprettet selskabet Maritime Investment Fund II K/S i det danske virksomhedsregister.

"Vi forsøger rent administrativt at være på forkant og have strukturerne på plads for en ny fond. Vi har gjort det i lyset af, at vi forventer at løbe en ny fond i gang i løbet af de næste seks til 12 måneder," sagde Henrik Ramskov til ShippingWatch.

