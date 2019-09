Raterne fra Asien til Europa falder for tredje uge i træk

Spotpriserne på containerfragt fra Asien til Europa faldt også i denne uge, viser de seneste data fra Shanghai Shipping Exchange.

Det er nu tredje uge i træk med faldende spotpriser på Asien/Europa-ruterne.

Inden faldene var raterne på ruterne ellers steget fire uger på stribe frem mod højsæsonen for containerfragt, der typisk begynder midt i august.

Raterne på Asien/Europa-ruterne faldt i denne uge med 6,2 pct. til 710 dollar per tyvefodscontainer (teu). Det svarer til et fald på 47 dollar per teu.

Det samlede rateindeks for containerfragt fra Shanghai Shipping Exchange, Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), faldt i denne uge samlet set med 3 pct.

Indekset sammensættes på baggrund af straksprisen på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden. Ruterne til Europa vejer samlet set 20 pct. i indekset.

Rater mellem Asien og Europa dykker for anden uge i træk

Rater på containerfragt falder 3,6 pct.

Rater mellem Asien og Europa går frem for fjerde uge på stribe