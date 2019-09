Maersk ændrer navn på siden af sine skibe

Flere af Maersks containerskibe har på det sidste manglet et helt særligt kendetegn.

På siden af flere af de store skibe står der ikke længere "Line" med store sorte bogstaver. Der er dog ikke tale om en fejl, men en helt bevidst strategi fra Maersks side om at rebrande sin containerforretning og udfase navnet "Maersk Line" fra sine aktiviteter.

Den proces er næsten ved vejs ende, skriver analysehuset Alphaliner onsdag. Det er med henvisning til, at det juridiske selskab Maersk Line A/S senere på året, 16. november, skifter navn til Maersk A/S.

Og i de seneste uger er de Maersk-skibe, der er blevet sendt til rutinetjeks på værfter, vendt tilbage på verdenshavene kun med skriften "Maersk" tydeligt på siden, noterer analysehuset sig.

Navneforandringen står som endnu en kulmination på Maersks store transformation og udfasningen af konglomeratet, der blev sat i gang i 2016. Her har Maersk skilt sine olierelaterede virksomheder fra, mens der skulle satses på transport og logistik.

Det har bl.a. medført, at flere forretningsdele er blevet lagt sammen, bl.a. rederiaktiviteterne og logistikselskabet Damco, der nu går under navnet Maersk.

