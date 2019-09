Stort fund af fentanyl på Maersk-skib

De mexicanske myndigheder har beslaglagt 24 ton fentanyl på et Maersk-skib, som blev fundet ved et rutinetjek lørdag 23. august. Det skriver Ekstra Bladet med reference til lokale medier som Tabasco Hoy og La Gran Época.

Skibet kom til havnen Puerto de Lázaro Cárdenas i regionen Michoacán i Mexico fra Kina. Fentanylen blev fundet i 931 sække, der angiveligt skulle indeholde kalciumklorid, der bl.a. bliver brugt i vejsalt, men altså gemte på fentanyl, som er et smertestillende opiod-middel, der er 100 gange stærkere end morfin.

Maersk bekræfter lasten overfor Ekstra Bladet og oplyser, at selskabet har indarbejdet faste retningslinjer og procedurer for f.eks. håndtering af laster.

"Vi arbejder desuden proaktivt med myndighederne for at begrænse risikoen for at få ulovlige laster ombord og samarbejder naturligvis fuldt ud med relevante myndigheder, når undersøgelser pågår," skriver Maersk til mediet.

