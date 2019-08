PIL vælger scrubbere til over halvdelen af flåden

Den familie-ejede containerrederi Pacific International Lines (PIL) har valgt at gå med scrubbere til over halvdelen af sin flåde.

Det fortæller Singapore-rederiets formand Teo Siong Seng til branchemediet Lloyds' List.

PIL dækker over en flåde på cirka 120 små og mellemstore containerskibe, hvoraf 60 pct. vil få installeret en røgrenser for fortsat at kunne sejle på højsvovlsolie, når de nye miljøregler træder i kraft efter 2020.

Formanden forventer, at svovlkravene vil blive en fordel for containermarkedet, fordi flere skibe formentlig vil blive skrottet.

"Nogle selskaber vil ikke have penge til at installere scrubbere på deres skibe, som så skal ophugges, fordi de bliver dyrere at drive," siger han med henvisning til, at den nye lavsvovlsolie ventes at blive væsentlig dyrere end brændstof med mere end 0,5 pct. svovl.

