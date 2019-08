Rater stiger på Asien-Europa for tredje uge i træk

Containerrederierne kan for anden uge i træk glæde sig over stigende rater på den for rederiet så vigtige containertrafik mellem Asien og Europa.

Raterne på ruten fra Asien til Europa steg i denne uge med 0,5 pct. til 810 dollar per tyvefodscontainer. I sidste uge var stigningen 6,9 pct. og ugen før igen 12,2 pct. Forud gik syv uger med tilbagegang.

Det viser data fra Shanghai Shipping Exchange fredag.

Trods de sidste to ugers optur ligger det aktuelle rateniveau på Asien-Europa 13,4 pct. lavere end på samme tidspunkt sidste år.

Det samlede rateindeks Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), som sammensættes på baggrund af straksprisen på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden - herunder ruterne til Europa, som i indekset fylder 20 pct. - faldt i denne uge med 1,1 pct.

Generelt er markedet, og særligt Asien/Europa-ruterne, hvor Maersk er markedsleder gennem sin 2M-alliance med schweiziske MSC - fortsat præget af overkapacitet, der lægger pres på priserne.

Men markedet nærmer sig højsæsonen for transport, der normalt løber fra medio august til udgangen af oktober, hvor transportmængderne stiger op til store shopping-perioder fra slutningen af november og i hele juleperioden.