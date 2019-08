Storbritannien finder heroin for stort millionbeløb på containerskib

Kun lidt under en uge efter, at de tyske toldmyndigheder offentliggjorde et rekordstort fund af kokain ombord på et containerskib, følger Storbritannien nu efter.

Her har NCA, der er landets nationale agentur for kriminalitet, fundet frem til hele 398 kg heroin, der var gemt under tæpper og håndklæder i en container ombord på et skib.

Gadeværdien af heroinen beløber sig til mindst 40 mio. pund, hvilket er lige over 320 mio. kr., og beskrives som et af de største fund af heroin nogensinde i Storbritannien.

Containerskibet, der havde den ulovlige last ombord, var på vej mod Antwerpen i Belgien, men lagde inden da vejen forbi Felixstove i Storbritannien.

Her undersøgte NCA sammen med den britiske grænsekontrol en container, som de beskriver som mistænkelig. Det førte til, at det store fund blev gjort 2. august.

Efterfølgende blev den tømte container igen sat på skibet, hvorefter den sejlede videre mod sin destination. Herefter blev containeren fragtet videre til Rotterdam, hvor flere personer blev anholdt, fordi de gjorde tegn til at ville hente det indhold, der nu ikke længere var i containeren.

Meddelelsen oplyser ikke, hvem der ejer skibet eller hvor det sejlede fra.

Det containerskib, der for nyligt fik beslaglagt 4,5 ton kokain i Hamborg, var ligesom skibet med heroin ombord også på vej mod Antwerpen i Belgien.

