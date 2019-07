Lars Kastrup forlader topjob i APL – afløser er fundet

Danske Lars Kastrup, der siden januar i år har været topchef for det Singapore-baserede APL, forlader nu posten i spidsen for containerrederiet.

Det bekræfter rederiets ejer CMA CGM over for ShippingWatch. Det franske rederi oplyser, at Lars Kastrup har besluttet at "søge nye udfordringer."

Danskeren har været en del af CMA CGM i mere end 12 år, hvor han har haft flere ledelsesposter inden jobbet som CEO for APL. Den stilling overtog han fra Nicolas Sartini, der i stedet rykkede til det schweiziske logistikselskab Ceva Logistics, som CMA CGM for nyligt har opkøbt.

Udover jobbet som øverste chef for Singapore-baserede APL har Lars Kastrup også tidligere været direktør for APL i USA.

Før sin tid i CMA CGM og APL har Lars Kastrup været i A.P. Møller - Maersk, hvor han bestred forskellige ledelsesposter. Blandt andet som adm. direktør for Maersk i Frankrig og Nordafrika fra 2006 til 2007.

Afløser er fundet

Til at tage over efter Lars Kastrup har CMA CGM udpeget Stéphane Courquin, der lige nu sidder som direktør for CMA CGM i Golfen og Mellemøsten. Han tiltræder stillingen fra 15. august.

Den nye topchef startede sin karriere i koncernen som Line Manager for Delmas, hvorefter han blev Managing Director for Delmas i Sydafrika.

CMA CGM oplyser, at han har været en del af virksomheden siden 2010, hvor han blev VP for aktiviteterne i Afrika og Det Indiske Ocean.

"I sit nye job vil Stéphane Courquins prioritete være at konsolidere de lange ruter, udvikle intra-Asien og koordinere APL/CMA CGM for at optimere resultaterne," skriver CMA CGM.

Stor rationaliseringsplan

I slutningen af maj offentliggjorde CMA CGM en plan, der indebar væsentlige ændringer for både CMA CGM samt de to datterselskaber APL og ANL.

Det overordnede må var at strømline det globale netværk for de overlapninger, der har eksisteret. Derfor skal de tre rederier fra 1. oktober i år dække de følgende områder:

CMA CGM vil være det globale brand og det eneste rederi på Transatlanten, Asien-Europa, Asien-Middelhavet, Asien-Carribien og Europa-Indien/Mellemøsten.

APL kommer til at folusere på de følgende områder: Stillehavet, Asien-Det Indiske Subkontinent, hvor det vil være rederigruppens eneste brand, Intra-Asien sammen med CNC, Asien-Oceanien.

ANL skal forsat være brandet inden for Oceanien

Planen blev offentliggjort i forbindelse med kvartalsregnskabet, hvor det franske rederi endvidere hævede sit sparemål. Hvor målet indtil da havde lydt på at reducere udgifterne med 1,2 mia. dollars, blev barren hævet til 1,5 mia. dollars.

