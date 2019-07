Bank forudser positivt regnskab for Maersk

Der er udsigt til smult vande forude for Mærsk, som den 15. august præsenterer sit regnskab for andet kvartal af det igangværende regnskabsår.

Ifølge tyske Berenberg er Mærsk-aktierne for tiden begunstiget af blødere udmeldinger fra Kina og USA i forbindelse med de igangværende handelsspændinger mellem de to lande og siden finanshuset løftede sin anbefaling af aktien til "køb" i slutningen af maj, er aktien steget 7 pct.

Der er dog stadig mere at komme efter, vurderer Berenberg.

"Raterne for andet kvartal bør være oppe set i forhold til samme periode sidste år, mens fordelen fra lavere brændstofudgifter vil hjælpe andet halvår. Vi tror også, at der er mere, selskabet kan gøre for at forbedre brændstofeffektiviteten og reducere enhedsomkostninger til ikke-brændstof."

"På længere sigt venter vi bedre prisfastsættelse drevet af en bedre udbud-efterspørgsel-balance. Vi gentager vores "købs"-anbefaling og kursmål på 8700 kr.," lyder det i en analyse fra det tyske finanshus.

I analysen fremhæver Berenberg blandt andet, at det maritime konsulenthus Drewry har reduceret sin prognose for væksten i 2019 til 3 pct. Det skal sammenholdes med en forventning om en kapacitetsvækst på 3,3 pct.

"Det peger på et marked, som overordnet set er i balance - vi tror bestemt ikke, at det beskedne overudbud er nok til at forstyrre priserne for alvor," skriver Berenberg og fortsætter:

"Vi forventer, at Mærsk i andet kvartal vil få gavn af robuste fragtrater og bedre kontrol med udgifterne, selv om volumenerne formentlig vil være flade til let negative."

Finanshuset understreger desuden, at Mærsk-aktiernes værdiansættelser ser attraktive ud sammenlignet med konkurrenternes.

Søren Skou slår fast: "Det første skridt i Maersks transformation er nu afsluttet"

Drewry sænker sine forventninger til containervæksten