Storbritannien kræver garantier for at frigive iransk tankskib

Et tilbageholdt iransk tankskib vil blive frigivet, såfremt styret i Teheran garanterer, at skibets last af råolie ikke er tiltænkt Syrien.

Det har den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, lørdag informeret sin iranske kollega om i en telefonsamtale. Det skriver BBC.

Olietankskibet "Grace 1" blev den 4. juli opbragt af britiske marinesoldater ud for Gibraltar.

Det skyldtes mistanke om, at det fuldt lastede skib ville bryde EU-sanktioner mod Syrien.

Iran har afvist påstanden og forlangt skibet frigivet.

Jeremy Hunt siger, at han efter "konstruktive" samtaler med udenrigsminister Mohammad Javad Zarif er opmuntret over, at Iran ikke ønsker at optrappe konflikten.

Hunt forsikrede i samtalen den iranske udenrigsminister om, at "vores bekymring hele tiden har været destinationen, ikke oliens oprindelsesland".

Han tilføjede, at Storbritannien vil sørge for, at skibet bliver frigivet, "hvis vi modtager tilstrækkelige garantier for, at det ikke skal til Syrien".

Et hold på omkring 30 britiske marinesoldater blev fløjet til Gibraltar for at hjælpe med at tilbageholde "Grace 1" og dets last. Det skete på anmodning fra Gibraltars regering, som havde mistanke om, at supertankeren havde kurs mod et olieraffinaderi i Syrien.

Raffinaderiet er underlagt EU's sanktioner mod Syrien.

Iran har truet med at gøre gengæld ved at tilbageholde et britisk tankskib, hvis "Grace 1" ikke får lov til at sejle videre.

Den trussel fik den 8. juli de britiske myndigheder til at advare rederier om en forhøjet trussel i iransk farvand mod britiske skibe.

Dagen efter var der tilsyneladende optræk til en eskalering af den anspændte situation, da en gruppe iranske både nærmede sig et britisk tankskib, som var på vej ind i Hormuzstrædet.

Bådene, som menes at tilhøre Irans Revolutionsgarde, vendte dog om, efter at være blevet advaret af et britisk flådefartøj.

/ritzau/