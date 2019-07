Laster fra beslaglagt MSC-skib er på vej videre

Lasterne fra det beslaglagte skib MSC Gayane er nu på vej videre, mens selve skibet i knap en måned har ligget stille i USA.

Det oplyser containerrederiet MSC i en opdatering til sine kunder, der er sendt ud i denne uge.

Skibet var på vej mod Nordeuropa, da det blev holdt tilbage i Philadelphia 17. juni. Her gjorde de amerikanske myndigheder et fund af knap 20 tons kokain på skibet, som bliver drevet af MSC, men er ejet af banken JP Morgan.

"Bortset fra et lille antal containere, som bliver holdt af myndighederne som en del af deres igangværende undersøgelse, er alt last fra MSC Gayane blevet omlastet til andre MSC-skibe og sendt til deres respektive destinationer," skriver rederiet i opdateringen.

Fredag i sidste uge blev MSC Gayane officielt beslaglagt af de amerikanske myndigheder. Samtidig er flere besætningsmedlemmer blevet sigtet for at have deltaget i den mislykkede indsmugling, oplyste det amerikanske justitsministerium i en meddelelse.

I den seneste opdatering fra MSC oplyser rederiet, at man samarbejder med myndighederne, og at rederiet ikke selv er et mål i efterforskningen.

