Analysehuset Drewry sænker sine forventninger til containervæksten i 2019. Analysehuset forventer nu, at væksten i containere, der fragtes på havene, kun vil stige 3 pct. i stedet for 3,9 pct., som tidligere var analysehusets forventning.

Nedjusteringen af væksten sker som følge af en voksende usikkerhed om væksten i verdenshandlen på grund af bl.a. den verserende handelskrig mellem USA og Kina og de kommende svovlregler.

"Vi er fortsat fortrøstningsfulde om, at verdenshandlen vil få et opsving i 2020, men meget vil afhænge af udvikling uden for rederiernes kontrol," udtaler Simon Heaney, senior manager for Drewrys container research, i en meddelelse.

Ifølge Drewry handler det om en række "eksistentielle trusler", som kan lægge en dæmper på efterspørgslen i de kommende år. Det drejer sig bl.a. om en regionalisering af værdikæderne og en voksende grøn dagsorden, som ifølge analysen har potentiale til at ændre forbrugervaner fundamentalt.

