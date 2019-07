Containermarkedet er fortsat usikkert trods færre arbejdsløse skibe

Containermarkedet er fortsat usikkert, selvom antallet af ledige skibe har været faldende igennem 2019, og nu kun udgør 1,5 pct. af den samlede flåde.

Sådan lyder vurderingen fra Alphaliner i sit nyhedsbrev. Her noterer analysehuset, at der per. 24. juni var i alt 117 arbejdsløse containerskibe, svarende til 336.241 teu. Det var seks skibe færre og 15.000 teu mindre end billedet to uger tidligere.

Alligevel forbliver udsigterne usikre for containerrederierne, mener Alphaliner.

"På trods af det faldende antal af ledig tonnage, forbliver udsigterne svage på grund af dårlig efterspørgsel i højsæsonen og et stort antal aflyste sejladser, der er planlagt i de kommende uger," skriver analysehuset.

Målt i teu tegner de 117 ledige skibe sig for 1,5 pct. af den samlede containerflåde. Størstedelen af disse skibe, 102, er på mellem 500 og 5.099 teu.

På det seneste har der dog været mere positive toner i den verserende handelskrig mellem USA og Kina, noterer analysehuset.

"En midlertidig våbenhvile i den igangværende handelskrig kan lette noget som følge af udmeldingen 29. juni, at USA ikke vil hæve tariffer på importererede varer fra Kina, mens de forhandlinger mellem de to lande fortsætter."

"Den skrøbelige våbenhvile ventes dog ikke øge containerefterspørgslen på tværs af Stillehavet på kort sigt, da amerikanske importører ikke er nødsaget til at frontlæsse deres forsendelser for øjeblikket," skriver Alphaliner.

