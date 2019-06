Containerrater vender rundt og stiger 8,5 pct.

Efter to uger med fald er der i denne uge stigning for raterne for containerfragt. Det viser ugens Shanghai Containerized Freight Indeks, SCFI.

Indekset stiger til 829,7, som er 8,5 pct. højere end ugen før og det højeste indeks siden februar.

Men for ruterne mellem Fjernøsten og Europa, der spiller den største rolle for danske Maersk Line, er udviklingen ikke helt så positiv. Her falder raterne til indeks 701 dollar fra 716 dollar, eller med 2,1 pct., fremgår det af SCFI.

Det er fjerde ude i træk, at dette delindeks falder.

Indekset sammensættes på baggrund af straksprisen på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden og bruges som indikator på rateniveauet for de store containerrederier som Mærsk, MSC og CMA CGM.

Generelt er markedet - og særligt Asien/Europa-ruterne, hvor Mærsk er markedsleder gennem sin 2M-alliance med schweiziske MSC - fortsat præget af overkapacitet, der lægger pres på priserne.

