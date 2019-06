USA vil skærpe overvågning af skibstrafikken nær Iran

USA forsøger at få opbakning til en skærpet overvågning af skibstrafikken omkring de arabiske golfstater efter nylige angreb mod tankskibe og en nedskydning af en amerikansk drone.

Det har den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, informeret USA's allierede i området om på besøg mandag i Saudi-Arabien og i De Forenede Arabiske Emirater.

"Frihed til at navigere er helt afgørende," skriver Pompeo i et tweet fra Saudi-Arabien, hvor han blandt andet har drøftet beskyttelse af skibe med kong Salman og kronprins Mohammed bin Salman. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Samme budskab blev senere mandag overbragt Abu Dhabis kronprins, Mohammed bin Zayed.

USA håber at opbygge en koalition på over 20 lande, som vil arbejde sammen om at skærpe den maritime sikkerhed.

"Vi har brug for, at alle deltager," siger Pompeo ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han tilføjer, at præsident Donald Trump vil have flere lande involveret, så USA ikke "er ene om at bære den økonomiske byrde".

Bekymringerne for skibstrafikken skyldes, at to olietankskibe i forrige uge blev angrebet i Omanbugten. Både USA og Saudi-Arabien beskylder Iran for at stå bag.

Torsdag i sidste uge skød Iran en amerikansk militærdrone ned. Iran forsvarede handlingen med, at dronen befandt sig i iransk luftrum – en påstand, som USA benægter. Episoden har ført til, at USA mandag indførte yderligere sanktioner mod Iran.

Umiddelbart efter nedskydningen af dronen gjorde USA sig parat til et militært angreb mod udvalgte mål i Iran, men præsident Trump afblæste ifølge eget udsagn angrebet, få minutter før det skulle være indledt.

FN's Sikkerhedsråd fordømmer angreb

FN's Sikkerhedsråd fordømmer forrige uges angreb på to tankskibe i Omanbugten og opfordrer til dialog for at nedtrappe spændingerne mellem de involverede parter.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer, efter at Sikkerhedsrådet var samlet mandag.

"Medlemmerne af rådet opfordrer de pågældende parter og alle lande i regionen til at udøve maksimal tilbageholdenhed og gøre alt for at reducere spændingerne."

Sådan siger Kuwaits FN-ambassadør, Mansour Al-Otaibi, i en pressemeddelelse efter mødet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Sikkerhedsrådets medlemmer udgør angrebene i Omanbugten en trussel mod verdens energiforsyning. Derfor opfordrer rådet især USA og Iran til at indgå i en dialog for at forhindre yderligere optrapning af konflikten.

Umiddelbart tyder intet dog på, at USA har tænkt sig at lempe presset på Iran.

Trump annoncerer nye sanktioner

Mandag annoncerede præsident Donald Trump således nye sanktioner mod den iranske leder ayatollah Ali Khamenei og flere af hans topembedsmænd.

Det sker, efter at Iran i sidste uge skød en amerikansk drone ned, da den ifølge præstestyret havde krænket iransk luftrum. Den amerikanske præsident hævder dog, at han havde planlagt de nye sanktioner, før dronen blev skudt ned.

Som reaktion på sanktionerne siger Irans FN-ambassadør, Majid Takht Ravanchi, at USA er nødt til at indstille sin "økonomiske krig mod det iranske folk".

"Du kan ikke indlede en dialog med nogen, som truer dig, og som skræmmer dig," siger Ravanchi ifølge nyhedsbureauet AFP.

"Så længe truslen er der, er der ingen mulighed for, at Iran og USA kan starte en dialog," tilføjer han.

FN-ambassadøren gentager Irans opfordring til forhandlinger med lande i regionen, om hvordan sikkerheden kan forbedres.

