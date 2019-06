DNV GL og MAN ser besparelser ved batteriskibe

Kan batterier både sænke udledningen af drivhusgasser og omkostningerne ved at drive et feederskib?

Det spørgsmål har MAN Energy Solutions, Corvus Energy og DNV GL forsøgt at besvare i en nyt studie.

Studiet er baseret på to forskellige scenarier. I det første har parterne undersøgt, hvor meget omkostningerne kan sænkes på et feederskib bygget i 2020 med et 500 kWh-batterisystem.

Resultatet er, at batterisystemet vil være tilbagebetalt inden for to til tre år.

I det andet forsøg tager parterne udgangspunkt i et feederskib bygget i 2030, som monteres med et større batterisystem på 11MWh, som bruges til at sejle ind og ud af havne.

Her er konklusionen, at systemet øger omkostningerne ved skibet markant. Det betyder, at systemet kun er økonomisk attraktivt, hvis prisen på batterisystemet falder og prisen på brændstof stiger.

Parterne mener, at resultaterne bør "øge skibsejeres tro på nye energiløsninger".

"Hvad angår fremtidig fremdriftsscenarier behøver vi måske ikke at vente indtil 2030. Vi ser allerede en stærk efterspørgsel for energilagringssytemer med høj kapacitet til passagerskibe. Med det rigtige lederskab fra skibsejere vil vi måske se dette overført til handelssektoren før end senere," udtaler Sean Puchalski fra Corvus Energy i en meddelelse.

