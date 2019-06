Maersk vil undersøge arktisk sejlrute med russisk selskab

A.P. Møller-Mærsk vil undersøge mulighederne for at være en del af sejlruten gennem nordøstpassagen, men den danske transport- og logistikkoncern har for nuværende ingen planer om at indsætte egne skibe på ruten.

Det oplyser Maersk i en mail, efter at den statsejede russiske isbryderoperatør Rosatomflot har oplyst, at det er i dialog med det danske selskab om at undersøge muligheden for at sende flere varer gennem nordøstpassagen, der løber gennem russisk farvand.

"Vi har oplevet en stigende efterspørgsel på transport fra Øst- til Vestrusland, som vi nu undersøger muligheden for at tilbyde i samarbejde med Atomflot. På nuværende tidspunkt har vi ingen planer om at indsætte egne skibe på ruten," oplyser Maersk.

Ifølge Rosatomflot har datterselskabet Atomflot underskrevet en hensigtserklæring med Mærsk om et samarbejde.

I slutningen af september sidste år afsluttede Maersk-skibet Maersk Venta sin jomfrurejse via de arktiske farvande på netop Nordøstpassagen fra Asien til Europa.

Sejladsen var kun et forsøg fra Maersks side, og rederiet fastholdt dengang, at der ikke var planer om at oprette en fast handelsrute.

Ifølge russiske PortNews IIA har Maersks kinesiske konkurrent Cosco også sendt flere skibe ud på ruten gennem nordøstpassagen.

Ruten nord om Rusland og Skandinavien har potentiale til at spare tid og brændstof for rederierne, da den er omkring 40 pct. kortere end at sejle via Suez-kanalen.

Til gengæld stiller den strengere krav til skibenes størrelse og skrog, og den kan kun bruges i sommermånederne.

Maersk generobrer førsteplads med største last ombord

Maersk poster flere millioner i at rense havene for plastik