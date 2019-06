Svag efterspørgsel kan ramme containerredernes marginer

Med forventninger om en svag efterspørgselsvækst de kommende kvartaler står containerrederierne til at falde tilbage til negative indtjeningsmarginer.

Det vurderer konsulentfirmaet Bimco, som i den kommende tid vil holde nøje øje med aktivitetsniveauet og raterne for fragt mellem de asiatiske lande for at bedømme udsigterne for de lange ruter til Europa og USA.

I første kvartal steg antallet af containere, der blev fragtet rundt på verdenshavene, blot med 0,5 pct. i forhold til samme periode sidste år. Det er markant under vækstraterne i tidligere år.

"En vækstrate på så lavt som 0,5 pct. er et kritisk forhold for en industri, der er vant til meget højere vækst – tocifret procentuel vækst for mange år i perioden mellem 1999 og 2007, hvor der var en gennemsnitlig vækst på 10,2 pct., og aftagende til et gennemsnit på 4,3 pct. mellem 2012 og 2018," skriver chefanalytiker Peter Sand fra Bimco i en kommentar.

Vækst på lange ruter

Fragtvolumener fra fjernøstlige havne steg i perioden kun 0,5 pct., men det er positiv påvirket af en stigning på 7,1 pct. på trafikken til Europa og 2 pct. til Nordamerika – men trækkes ned af tilbagegang på trafikken mellem de asiatiske lande.

"Det er meget positivt at se efterspørgselsvækst på disse lange ruter, selv om spotraterne på Fjernøsten til Europa ikke blev forbedret. I stedet følger raterne det samme mønster som sidste år med et stabilt niveau i januar og februar og et fald gennem marts og april," skriver Peter Sand.

Med en pris på 743 dollar per teu (på fragt fra Shanghai til Nordeuropa, red.) per 24. maj er spotraterne ifølge Peter Sand tabsgivende for rederierne. Siden har niveauet rettet sig til 779 dollar per 7. juni, hvilket dog er 11 pct. lavere end på samme tid sidste år.

De trods alt højere fragtmængder på de lange ruter står i kontrast til et fald i volumenerne på ruterne mellem asiatiske lande på 0,2 pct. i første kvartal. Her betyder færre eksportordrer nemlig mindre transport af halvfærdige produkter mellem de asiatiske lande.

"Faldet er et tegn på svækkede volumener i forsyningskæderne og er ultimativt et resultat af færre nye eksportordrer modtaget af asiatiske fremstillingsvirksomheder de seneste måneder – noget som vil påvirke de udgående volumener de kommende måneder," mener Peter Sand.

Derfor er fragtraterne på de intra-asiatiske ruter fra Shanghai til Japan, Korea og Singapore i stigende grad relevante at holde øje med, da det kan være et negativt forvarsel om, hvad der senere venter på de lange ruter.

Containerindustrien kan mangle 600 mindre skibe

Nye regler får containerrederiernes gæld til at stige voldsomt

Containerrederiernes regnskaber er blevet usammenlignelige