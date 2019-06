MPC Container Ships vil igen købe egne aktier tilbage

MPC Container Ships har sat gang i et nyt aktietilbagekøbsprogram.

Skibsejeren har allerede købt egne aktier i længere tid. Men nu sætter selskabet gang i et nyt program for op til 24 mio. dollar.

Ligesom før er målet dog fortsat kun at købe op til 10 pct. af aktierne. Programmet slutter i slutningen af juni, oplyser MPC Container Ships i en børsmeddelelse onsdag.

MPC Container Ships har gjort sig bemærket som en stor opkøber af brugte feeder-skibe de seneste år og er noteret på hovedbørsen i Oslo. Et fald i kursen betyder imildertid, at det i øjeblikket bedre kan betale sig for selskabet at købe egne aktier.

"Vi tror ikke, at det vil ændre billedet mærkbart at købe to eller tre flere skibe, så vi har besluttet at købe egne aktier tilbage. Vi mener, at den er værdisat alt for lavt," fortalte topchef Constantin Baack til ShippingWatch i midten af maj.

MPC Container Ships holder pause fra skibskøb

MPC vil øge likviditet via ny aftale